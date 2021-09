Affaire Mawda: le policier condamné a fait appel, le nouveau procès débute à Mons

Le procès en appel du policier, condamné en première instance pour avoir tiré sur un véhicule en fuite dans lequel se trouvait la petite Mawda, le 17 mai 2018 lors d'une course-poursuite sur l'E42, a débuté devant la quatrième chambre correctionnelle de la cour d'appel du Hainaut, présidée par Martine Baes.



Le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, avait condamné le policier d'une peine d'un an de prison, assortie d'un sursis, estimant qu'il avait commis une faute en faisant usage de son arme de service, lors de la course-poursuite. Il avait été reconnu coupable d'un homicide involontaire par défaut de précaution ou de prévoyance. Le procès est prévu pour deux matinées.

Selon l'avocate des parents de la petite Mawda, le couple est fatigué. Ils ne comprennent pas pourquoi le policier a décidé de faire appel, alors que la peine est "légère". Ils ne veulent pas à nouveau revivre un procès durant lequel tous les faits seront rappelés. Le Comité Justice4Mawda rappelle aussi que le décès de la fillette s'inscrit dans le cadre de l'opération Medusa qui visait à "traquer les migrants". Il estime donc que des responsabilités politiques sont engagées dans cette affaire et qu'il faut aller plus loin que le jugement du policier et du chauffeur.