Affaire Weinstein - Nouvelle plainte pour violence sexuelle contre Harvey Weinstein

(Belga) Des procureurs de Los Angeles ont déposé une nouvelle plainte pour agression sexuelle contre Harvey Weinstein, le magnat du cinéma condamné à 23 ans de prison pour viol le mois dernier. Elle concerne un incident présumé survenu dans un hôtel de Beverly Hills en 2010.

La nouvelle plainte intervient après que la victime eut fourni le mois dernier des informations selon lesquelles l'incident a eu lieu le 11 mai 2010, ce qui est encore dans le délai de prescription de 10 ans. Harvey Weinstein avait été inculpé à Los Angeles en janvier dernier pour diverses accusations d'agression sexuelle. Il y risque 29 ans de prison, en plus des 23 ans dont il a écopé d'un juge à New York. "Nous continuons à travailler sur notre affaire", a commenté le ministère public. "Nous avons contacté d'autres victimes potentielles d'abus sexuels maintenant que nous avons recueilli des preuves à l'appui. Si nous trouvons de nouvelles preuves ou des crimes qui n'avaient pas été signalés auparavant, comme c'est le cas ici, nous poursuivrons notre enquête et déposerons des plaintes supplémentaires." Les procureurs ont également précisé qu'aucune plainte n'avait par contre été déposée contre Harvey Weinstein dans deux autres dossiers car les victimes ne souhaitaient pas témoigner. (Belga)