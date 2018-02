Affaissement d'une caténaire: aucun train entre Namur et Andenne

Aucun train ne circule sur la ligne 125 Namur-Liège entre Namur et Andenne, à la suite de l'affaissement d'une caténaire, a annoncé ce dimanche matin le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel.



L'affaissement a mis la voie B hors service. Mais comme la voie A est également indisponible jusqu'à lundi matin, pour cause de travaux, aucun train ne peut circuler entre Namur et Andenne. Un service de bus a toutefois été mis en place.

Par contre, les trains circulent normalement entre Andenne et Liège. "Des équipes d'Infrabel sont sur place. Nous espérons que la situation sera rétablie en fin de matinée, vers 10h30-11h", indique Marie Molens, porte-parole d'Infrabel.