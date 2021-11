Afrique du Sud: déraillement du célèbre Blue Train, pas de victime

(Belga) Le célèbre Blue Train, train touristique qui traverse l'Afrique du Sud et relie le Cap à Pretoria au cours d'un luxueux voyage de deux jours, a déraillé dans la nuit de samedi à dimanche près de Johannesburg, sans faire de victime.

"Le train a déraillé la nuit dernière, à la sortie d'une gare" à Germiston, à une vingtaine de kilomètres de Johannesburg, a indiqué dimanche l'autorité de régulation du transport ferroviaire à l'AFP. Le train ne transportait pas de passager, "il n'y a aucune victime", a ajouté l'organe de sûreté. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues. De nombreuses gares et voies de chemin de fer ont été pillées pendant le confinement lié à la pandémie de Covid-19, notamment par des voleurs de câbles en cuivre. Le Blue Train a été mis en service il y a 75 ans. A l'arrêt pendant plusieurs mois à cause du Covid, le train avait recommencé à circuler en novembre 2020. Un des moyens de transport les plus chics du monde, avec service de majordome, repas gastronomiques et les cognacs les plus fins servis à bord avec des cigares cubains, le Blue Train a remporté plusieurs prix de tourisme. Les prix prohibitifs du voyage le réservaient auparavant essentiellement à une clientèle étrangère. La crise sanitaire a toutefois fait chuter les prix, attirant désormais des clients sud-africains, même si le billet coûte encore au moins 1.300 euros par personne. (Belga)