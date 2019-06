Agression d'un couple de femmes dans un bus londonien: les suspects libérés sous caution

(Belga) Les cinq personnes interpellées à la suite de l'agression d'un couple de femmes dans un bus londonien ont été libérées sous caution samedi et convoquées pour début juillet, a annoncé la police britannique.

Quatre adolescents, âgés de 15 à 18 ans, avaient été arrêtés vendredi, et un cinquième (16 ans) samedi. Placés plusieurs heures en garde à vue, ils sont soupçonnés de coups et blessures graves et de vol par la police, qui "ne cherche pas d'autres parties en lien avec l'incident". L'une des deux victimes, Melania Geymonat, une Uruguayenne de 28 ans, a expliqué que sa petite amie Chris et elle se trouvaient dans un bus de nuit, roulant tôt le matin du 30 mai à Camden, dans le nord-ouest de Londres, lorsqu'un groupe de jeunes hommes les a prises à partie. "Ils étaient au moins quatre. Ils ont commencé à se comporter comme des hooligans, exigeant que nous nous embrassions pour qu'ils puissent nous regarder, nous traitant de lesbiennes et décrivant des positions sexuelles", a raconté Melania Geymonat sur Facebook. "Pour calmer la situation, j'ai essayé de faire des blagues" et Chris a fait semblant d'être malade, a poursuivi la jeune femme, "mais ils ont continué à nous harceler et nous ont jeté des pièces de monnaie". Ensuite "Chris s'est retrouvée au milieu du bus et ils l'ont frappée", a-t-elle encore dit, expliquant avoir également été agressée. Sur une photo prise par Melania Geymonat et postée sur Facebook, on la voit saigner du nez, la chemise couverte de sang, tandis qu'à ses côtés son amie a le visage en sang et semble bouleversée. Leurs agresseurs leur ont aussi subtilisé un téléphone portable et un sac. Le commissaire Andy Cox, de Scotland Yard, a qualifié vendredi l'agression d'"attaque répugnante contre deux femmes qui semblent avoir été choisies et ciblées par un groupe de jeunes". Pour lui, "les attaques de ce type dans les bus londoniens sont rares". (Belga)