Agression de Fanny Appes: Xavier B., le suspect, livré à la Belgique

Xavier B., 41 ans, suspecté de tentative de meurtre sur l'athlète Fanny Appes, sera livré vendredi à la Belgique, indique le parquet de Hal-Vilvorde. "Il sera entendu par la police puis par le juge d'instruction", a précisé un porte-parole du parquet.



L'athlète Fanny Appes a été agressée alors qu'elle se rendait à son travail en train. Son ancien compagnon, Xavier B., 41 ans, l'attendait dans le train reliant Rhode-Saint-Genèse et Holleken. La jeune dame a essayé de changer de place mais a été rattrapée et poignardée à l'aide d'un couteau. Xavier B. avait pris la fuite vers la France après les faits et avait nié, lors de plusieurs interviews, toute implication. L'homme avait été interpellé le 18 février à Douai sur base d'un mandat d'arrêt européen. La victime était harcelée par son ex depuis tout un temps. Elle avait déjà porté plainte il y a six mois à Braine-l'Alleud et à Nivelles. Âgée de 30 ans et originaire du Cameroun, l'athlète est arrivée en Belgique il y a environ 10 ans. Sprinteuse, spécialiste du 100 mètres, elle participe à des compétitions nationales mais aussi internationales, sous les couleurs du Cameroun. Entraînée notamment par Carole Bam, qui coache les Belgian Cheetahs, Fanny Appes est affiliée au Royal Cercle Athlétique du Brabant wallon (RCABW), à Nivelles. Elle a notamment fait partie de l'équipe du club qui a gagné le relais aux championnats de Belgique. Fanny Appes espère prendre part aux Jeux olympiques de Tokyo prévus cet été.