Alain a disparu à Farciennes et se déplace en Mercedes A: l'avez-vous vu?

Avis de recherche diffusé à la demande du Parquet de Charleroi.

Le dimanche 20 janvier 2019 vers 22h00, Alain GYSBRECHTS, un homme âgé de 55 ans, a quitté son domicile situé rue de la Taillette à Farciennes. Depuis, il ne s’est plus manifesté.



Il se déplace à bord d’une Mercedes classe A 170 (2001) gris clair et immatriculée 1 GKC 322.

Alain mesure 1m85 et est de corpulence robuste. Il a le crâne rasé, les yeux bleus et une barbe naissante grisonnante.

Habituellement, il porte des vêtements de sport.

Il est demandé à Alain de prendre contact avec ses proches afin de les rassurer. Cette personne a besoin de soins médicaux.





Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.