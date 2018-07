Alain Mathot annonce renoncer à se présenter aux prochains scrutins

(Belga) Le député PS Alain Mathot annonce samedi sur sa page Facebook qu'il ne se présentera pas "ni aux élections communales prochaines (le 14 octobre, ndlr), ni aux élections fédérales à venir" (le 26 mai 2019, ndlr). Vendredi, le tribunal correctionnel de Liège avait déterminé le fait que M. Mathot a reçu 700.000 euros issus de la corruption mise en place dans le cadre de l'attribution du marché de la construction de l'incinérateur de Herstal.

Alain Mathot a toujours contesté ces faits. Il n'a pas été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Liège pour répondre des faits, son immunité parlementaire n'ayant pas été levée. Alain Mathot n'a comparu ni en qualité de prévenu, ni en qualité de témoin. "Cela fait plus de 10 ans, presque le quart de ma vie, que mon nom est régulièrement associé au dossier dit 'Intradel' ou 'Inova'", dit l'homme politique sur le réseau social. "Cela fait le même nombre de longues années que je suis sali, traîné dans la boue, caricaturé, dans le cadre d'un dossier qui m'est totalement étranger. Mais ici, avec la décision de justice rendue vendredi, on a atteint un seuil presque caricatural: le tribunal correctionnel de Liège vient de littéralement me massacrer, me jugeant 'par défaut', sans que je sois pour autant cité comme prévenu, allant jusqu'à affirmer que j'ai touché pour ne rien faire". Tout en répétant qu'il n'a "jamais touché le moindre euro dans ce dossier, ni commis le moindre acte illégal", Alain Mathot annonce vivre ses "derniers mois de bourgmestre, ma dernière année de député fédéral", préparant sa "succession sur le plan politique". (Belga)