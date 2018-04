Ali Chababe a disparu à Aywaille depuis le 16 septembre: avez-vous vu cet homme? (vidéo)

Un avis de recherche publié à la demande du Parquet de Liège.

Depuis le samedi 16 septembre 2017, Ali CHABABE, ne s’est plus manifesté. Sa famille et ses proches n’ont depuis lors aucune nouvelle de lui.



Ali est âgé de 42 ans et est connu dans la commune d’Aywaille. Il est domicilié rue du Chalet et se déplacer régulièrement à vélo. Il pratique de temps en temps le Kung-Fu dans le Parc de la Boverie à Liège.

Il se rend souvent à la cafétéria de la piscine d’Aywaille située Esplanade du Fair-Play, à côté du parc communal.

De temps en temps, il travaille dans les fêtes foraines et aide les forains sur leur stand.

La veille de sa disparition, le vendredi 15 septembre 2017, il s’est rendu à la piscine d’Aywaille. Ali a été vu pour la dernière fois vers 1h00 devant le café de l’Orme où il a discuté avec des jeunes gens et ensuite il est reparti en direction du parc communal d’Aywaille.

Dans le cadre de cette disparition inquiétante, les services d’enquête recherchent tout témoin qui aurait vu Ali CHABABE entre le 15 et 16 septembre ou qui aurait des informations sur l’endroit où il pourrait se trouver.





Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.