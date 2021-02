Allemagne: arrestation d'une personne suspectée d'envois de colis piégés

(Belga) Un homme de 66 ans, suspecté d'avoir envoyé ces derniers jours plusieurs colis piégés à des entreprises alimentaires en Allemagne, a été arrêté, a annoncé samedi la police criminelle du Bade-Wurtemberg.

"L'homme a pu être arrêté par les forces spéciales de la police à son domicile sans résistance. Il est soupçonné d'être l'expéditeur des envois", ont expliqué conjointement dans un communiqué le parquet de Heidelberg et la police. Le suspect, un retraité vivant à Ulm et qui se trouve actuellement en détention provisoire, n'était pas connu des services de police. Il n'a encore fait aucune déclaration concernant les faits, ont-ils précisé. "Les enquêteurs considèrent actuellement qu'il est peu probable que le suspect ait envoyé d'autres courriers suspects d'explosifs", selon eux. Deux colis piégés avaient explosé en début de semaine aux sein de sociétés spécialisées dans l'alimentaire dans le sud-ouest de l'Allemagne, dont l'un dans un centre administratif du géant de la distribution allemand Lidl. Ces deux explosions avaient fait quatre blessés en tout, selon le parquet. Un dernier colis piégé avait été découvert et désamorcé dans un centre de distribution du courrier à l'aéroport de Munich. Il était adressé à Hipp, un fabricant bavarois d'aliments pour bébés, avait annoncé vendredi la police locale qui supposait déjà un lien entre ces différents envois. Aucune revendication n'avait cependant été retrouvée. Outre qu'ils visaient des entreprises liées au secteur alimentaire, ces envois avaient pour point commun d'avoir été adressés par des expéditeurs fictifs, selon les enquêteurs. Les bureaux de poste sont censés signaler les envois sans expéditeur identifié ou qui leur paraissent suspects. (Belga)