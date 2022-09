Allemagne: décès d'un homme agressé lors de la Gay Pride à Münster

(Belga) Un homme de 25 ans est décédé après une agression alors qu'il tentait de protéger un groupe de femmes lors d'une marche de la Gay Pride le week-end dernier à Münster, en Allemagne. Il a succombé à ses blessures vendredi.

L'homme serait intervenu lorsqu'un agresseur encore non identifié a insulté, avec des propos homophobes, un groupe de femmes qui participait à l'événement. "Les tentatives de médiation du jeune homme auraient été à l'origine de l'agression", ont indiqué la police et le parquet. Selon des informations diffusées plus tôt par les enquêteurs, l'homme a perdu l'équilibre avant d'être à nouveau frappé au visage. Il a alors perdu connaissance et sa tête a heurté la route. Son agresseur, âgé entre 18 et 20 ans, a pris la fuite à pied avec une autre personne. Il est activement recherché. (Belga)