Un camion volé percute plusieurs voitures en Allemagne (photos)

Un camion volé a grillé un feu et percuté plusieurs voitures lundi soir en plein centre de Limburg, dans l'ouest de l'Allemagne, faisant plusieurs blessés, a annoncé la police, précisant n'exclure aucune piste.

"Selon les premières constatations et plusieurs témoignages", un homme s'est emparé vers 17H20 heure locale (15H20 GMT) d'un poids-lourd et, après un court trajet, a embouti plusieurs voitures au niveau du palais de justice, a expliqué la police dans un communiqué. Légèrement blessé, le conducteur a été interpellé, pendant que "plusieurs blessés" ont été conduits à l'hôpital, a-t-elle ajouté, après un premier communiqué dans lequel elle donnait le chiffre d'une "dizaine". L'agence de presse allemande DPA évoque de son côté 16 blessés dont un "dans un état critique", citant un porte-parole de la police régionale. Les enquêteurs déclarent dans leur communiqué manquer pour l'instant d'"éléments suffisants sur le contexte" de cette collision et poursuivent l'audition des témoins, pendant qu'un hélicoptère survole la zone. La police scientifique effectue de son côté des relevés. "Nous n'excluons absolument rien", a encore dit le porte-parole cité par DPA, interrogé sur l'éventualité d'une attaque terroriste dans cette ville de 35.000 habitants située non loin de Francfort, la capitale financière de l'Allemagne. "Pas de conjectures, s'il vous plaît", a martelé la police régionale dans plusieurs tweets, appelant tous les témoins et détenteurs de photos et vidéos utiles à l'enquête de se manifester. L'Allemagne est en alerte après plusieurs attaques djihadistes ces dernières années. La plus meurtrière a été commise en décembre 2016, lorsque le Tunisien Anis Amri a foncé sur un marché de Noël de Berlin au volant d'un camion volé, tuant douze personnes. (Belga)