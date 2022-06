Allemagne: une dame et une fillette agressées à coups de couteau dans une école primaire

(Belga) Une dame et une jeune fille ont été grièvement blessées, vendredi matin, lors d'une attaque au couteau dans une école primaire d'Esslingen, une ville du sud de l'Allemagne, a annoncé la police locale.

"La femme et la fillette sont hospitalisées. Elles sont grièvement blessées", a précisé un porte-parole de la police. L'auteur présumé de cette violente agression a pris la fuite. Un Néerlandais de 24 ans vivant à Esslingen a été interpellé plus tard dans la journée à Stuttgart. Selon la police, il est très probable qu'il soit l'auteur des faits. Les enquêteurs n'ont pas encore déterminé le mobile de l'auteur. Le lien entre les deux victimes n'est pas encore connu. L'école a été évacuée et la police a procédé à la fouille des bâtiments.