Alper tué d’un coup de poing à Charleroi: le boxeur condamné à 200 heures de travail

Le tribunal correctionnel de Charleroi a rendu sa décision dans le procès de Anis B., un champion de boxe poursuivi pour coups et blessures ayant entrainé la mort d'Alper Top. L’expert en sports de combat est reconnu coupable et condamné à une peine de 200 heures de travail.

C’est avec beaucoup de douleur et de colère que les proches d'Alper Top, tué d'un coup de poing par Anis B., ont entendu le verdict prononcé ce matin par le tribunal correctionnel de Charleroi. La décision n’honore pas la mémoire de la victime selon eux.

Le 21 juin 2015 vers 04h du matin, une bagarre éclate à l’extérieur de la discothèque "Le privilège" à Charleroi. Elle met aux prises des sorteurs de l’établissement et une autre personne. C’est à ce moment-là qu'Alper Top, un jeune homme de 27 ans, sort de la salle avec ses amis.

La situation dégénère. Alper s’adresse alors à Anis.B, sorteur occasionnel, champion de boxe et expert en sports de combat, lui demandant ce qu’il se passe. En retour, il reçoit un violent coup de poing au visage qui le fait basculer. Sa tête heurte le sol en premier. Il perd connaissance immédiatement. Quelques jours plus tard, il décède à l’hôpital.

Dans son jugement, le tribunal note l’absence d’antécédents judiciaires du boxeur. Concernant ses dénégations et son absence d’empathie, il note qu’il s’agit d’un mécanisme de défense psychologique. Une motivation difficilement acceptable pour les parents et les proches qui insistent sur la violence du coup. Une force utilisée par un homme qui connait sa puissance vu qu’il est actif au plus haut niveau et champion d’Europe dans sa catégorie. Les parties civiles espèrent que le Parquet ira en appel de cette décision.