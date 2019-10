Ambulance folle en Norvège : la piste terroriste s'éloigne

(Belga) La piste d'une attaque terroriste semble s'éloigner au lendemain de la course folle d'une ambulance volée qui a renversé et légèrement blessé quatre personnes à Oslo et relève vraisemblablement de la criminalité ordinaire, ont annoncé mercredi les services de sécurité norvégiens.

Mardi en milieu de journée, un homme armé s'était emparé d'une ambulance et avait "délibérément", selon la police, fauché des passants sur un trottoir dans un quartier résidentiel de la capitale norvégienne, y compris deux jumeaux en bas âge dans un landau. L'incident n'a fait que des blessés sans gravité. L'individu, un homme de 32 ans ayant de nombreux antécédents judiciaires selon la police, avait été arrêté peu après. Certains médias norvégiens lui prêtaient des liens avec les milieux d'extrême droite. "Tel qu'on voit les choses maintenant, c'est vraisemblablement un cas de criminalité ordinaire qui n'est pas de notre ressort", a déclaré Martin Bernsen, porte-parole des services de sécurité intérieure (PST) chargés notamment de la lutte antiterroriste. "A ce stade, nous ne traitons pas cela comme une affaire terroriste", a-t-il ajouté, précisant cependant que l'enquête ne faisait que commencer. La police a retrouvé deux armes à feu, un fusil de chasse et un pistolet mitrailleur Uzi, ainsi qu'une grosse quantité de stupéfiants dans l'ambulance volée. (Belga)