André Jacobs, 86 ans, a été tué à son domicile à Gilly: avez-vous des informations?

Demande de témoignages diffusé à la demande de Monsieur le Juge d’instruction Kaëns à Charleroi.

Le samedi 17 novembre 2018, le corps sans vie de Monsieur André JACOBS, âgé de 86 ans, a été retrouvé à son domicile situé Place Ferrer à Gilly. Le mercredi 14 novembre vers 15h45, il a été vu pour la dernière fois alors qu’il rejoignait son domicile.

Le 15 novembre dans la matinée, une dame s’est présentée au domicile de M. Jacobs. Elle est de type européen et âgée d’un trentaine d’années. Elle mesure environ 1m60 et a les cheveux châtain mi-longs. Les enquêteurs demandent à cette personne de se manifester.

Monsieur Jacobs avait pour habitude de se déplacer à pied ou en taxi pour se rendre à la banque Fortis et au magasin Carrefour situés à Gilly. Il se rendait régulièrement dans 3 restaurants situés à Charleroi : « Notre maison » situé Boulevard Tirou, « L’Impérial » situé Quartier de la Place du Manège et au « Provençal » situé Quartier Rive Gauche.

Les enquêteurs recherchent des personnes qui côtoyaient M. Jacobs ou qui pourraient donner des informations sur ses habitudes ou qui auraient remarqués des agissements suspects à proximité du domicile de la victime entre le 10 et 17 novembre 2018. La discrétion est assurée.





Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.