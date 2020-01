Angel Gafri, 16 ans, a disparu à Herstal depuis jeudi matin: avez-vous vu ce jeune homme?

Avis de recherche diffusé à la demande du Parquet de Liège.

Le jeudi 23 janvier 2020 vers 09h00, Angel GAFRI, un jeune homme âgé de 16 ans, a quitté l’établissement d’enseignement spécialisé "Henri Rikir" situé rue de Fexhe à Milmort en province de Liège. Depuis, il ne s’est plus manifesté. Angel mesure 1m70 et est de corpulence normale. Il a les cheveux noirs et de l’acné sur le visage. Il porte des lunettes à monture noire. Au moment de sa disparition, il portait un training gris clair avec des bandes blanches, un gilet gris, une veste bleu foncé avec une capuche bordée de fourrure et des chaussures foncées.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu