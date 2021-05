Anvers: Les torches de la raffinerie Total provoquent des nuisances sonores et lumineuses

(Belga) En raison d'une défaillance technique dans une partie de l'installation de la raffinerie Total à Anvers, l'activité des torches est temporairement accrue, signale l'entreprise dans un communiqué de presse mercredi soir.

Total met en garde les riverains que le problème technique va être résolu au plus vite pour limiter les désagréments, sans toutefois pouvoir préciser la durée de la panne. L'entreprise s'excuse pour les nuisances sonores et lumineuses que cette activité accrue des torches occasionne. Ces tours d'aciers peintes en rouge et blanc font partie du paysage visuel des bords de l'Escaut. La vue des flammes qu'elles projettent peut susciter l'inquiétude mais Total assure qu'il s'agit d'installations sécurisées, développées pour brûler à haute altitude et donc sans danger pour le reste de la raffinerie et de la population alentours. (Belga)