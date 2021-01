À Anvers, une fusée de feu d'artifice lui explose au visage: l'homme âgé de 28 ans décède

Un homme de 28 ans est décédé à Zandhoven en province d'Anvers dans la nuit de jeudi à vendredi, lors de la St-Sylvestre, après qu'une fusée d'un feu d'artifice lui a explosé au visage, a confirmé la police locale.



La victime était en compagnie de sa famille et lançait des feux d'artifice en dépit de l'interdiction de l'utilisation de matériel pyrotechnique la nuit du réveillon. L'homme a été confronté à un problème technique avec l'une des fusées et voulant regarder de plus près le matériel, le projectile lui a explosé au visage. Il n'a pas survécu à ses blessures.

Un décès similaire a aussi été constaté en France, la nuit du réveillon. Un homme de 25 ans est mort "la tête arrachée" par un mortier d'artifice en Alsace. Un homme de 24 ans, qui l'accompagnait, a eu lui "le visage abîmé" et est hospitalisé. "Ils étaient dans la rue en train de manipuler" le mortier quand l'accident s'est produit, a-t-on appris auprès de la gendarmerie. Trois autres personnes ont été blessées à la main dans d'autres communes du Bas-Rhin.

