Appel à témoins: reconnaissez-vous ces trois individus ?

A la demande du Parquet de Bruxelles, nous diffusons l'avis suivant.

Dans le cadre d’une enquête judiciaire, la police cherche à identifier ces trois hommes:

Le 1er individu est de corpulence normale. Il a de courts cheveux foncés avec une mèche plus longue sur le côté et une barbe. Au moment des faits, il portait un pantalon en jeans gris foncé et un sweat noir. Il est en possession d’un sac à dos noir.

Le 2ème individu est de corpulence forte. Il a une barbe, les cheveux foncés, rasés sur les côtés et attachés en chignon. Il portait un pantalon beige et une veste de training rouge et blanche.

Le 3ème individu est de corpulence mince. Il a les cheveux foncés et crépus et un long nez fin. Il portait un pantalon noir et un sweat blanc. Il est en possession d’un sac noir porté en bandoulière.