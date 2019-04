Appel Bruxelles - L'arrêt dans le litige autour du fair-play financier est attendu ce jeudi

(Belga) La cour d'appel de Bruxelles doit rendre jeudi son arrêt dans le dossier concernant la validité du principe du fair-play financier, édicté par la Fédération Internationale de Football (FIFA). Dans ce procès, l'agent de joueur Daniele Striani avait déposé plainte contre l'Union des associations européennes de football (UEFA), estimant que le principe du fair-play financier est illégal car contraire à la libre concurrence.

La Cour d'appel de Bruxelles pourrait rejeter la demande de Daniele Striani de déclarer le principe du fair-play financier contraire à la législation européenne, en premier lieu à ses principes de droit de la concurrence. Elle pourrait également décider de renvoyer l'affaire devant la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE). En première instance, le tribunal civil de Bruxelles s'était déclaré incompétent à juger ce dossier. A l'origine de cette affaire, l'agent de joueurs de football Daniele Striani avait déposé plainte contre l'UEFA car il estime que le fair-play financier génère une restriction de concurrence inacceptable. Il avait été rejoint dans sa démarche par des supporters de Manchester City FC et du Paris SG, deux clubs sanctionnés dans le cadre du fair-play financier et qui avaient vu leurs capacités de recrutement restreintes en 2014. Le fair-play financier exige que les clubs engagés en Ligue des champions et en Europa League ne dépensent pas plus que ce qu'ils ne gagnent et qu'ils retrouvent progressivement l'équilibre financier en réduisant, en plusieurs phases, le plafond des déficits autorisés. (Belga)