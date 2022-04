Appel Bruxelles - Sept ans de prison pour des coups de feu Hérinnes, qui avaient fait deux blessés

(Belga) Un homme de 33 ans, habitant à Hérinnes (brabant flamand), qui avait tiré des coups de feu en février 2018, a été condamné vendredi par la cour d'appel de Bruxelles à une peine de sept ans de prison. L'homme avait tiré sur deux autres qui s'étaient présentés à son domicile durant la nuit. Selon lui, les intrus lui voulaient du mal à lui et à sa famille, ce que contestent les victimes.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 2 au 3 février 2018. Durant la journée, l'homme s'était disputé par téléphone et message avec une connaissance, A.B. Vers 1h45, A.B. s'était rendu au domicile du prévenu, accompagné de quatre personnes. Ils ont frappé à la porte et exigé qu'il sorte, mais il est d'abord allé dans son garage chercher une arme à feu. L'homme a d'abord frappé A.B. et tiré vers son pied puis il a tiré sur un autre homme à l'abdomen et a ensuite à nouveau tiré vers A.B., au bras et à la poitrine. Il se serait ensuite muni d'un marteau avant d'être retenu. Selon la défense, il s'agit de légitime défense face à une provocation. Pour la cour, l'homme avait clairement l'intention de tuer les victimes. La preuve étant qu'il a vidé son arme avant d'aller chercher un marteau. (Belga)