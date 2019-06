Appel Hainaut - Acquittement d'un commerçant poursuivi pour fraude informatique à Charleroi

(Belga) La cour d'appel du Hainaut a réformé, mardi, un jugement qui avait condamné un commerçant carolorégien à une peine de deux ans de prison avec sursis et à une confiscation de près de 60.000 euros, en mars 2018. La cour a acquitté ce commerçant d'origine pakistanaise. Il était poursuivi pour fraude informatique car des cartes bancaires volées étaient utilisées dans les magasins de nuit qu'il tenait avec son fils.

Condamné en première instance, le fils avait reconnu qu'il était au courant que ces cartes étaient volées et il n'avait pas fait appel de sa condamnation. Le père avait contesté les faits, arguant qu'il ne gérait pas la société léguée à son fils de manière effective. Il avait été acquitté de la prévention de blanchiment en première instance, ce qui n'a pas été remis en cause en appel. L'avocat général avait expliqué que des cartes bancaires avaient été volées avec la méthode du "shoulder surfing", consistant à regarder le code du propriétaire au-dessus de son épaule. Ces cartes étaient ensuite utilisées dans les mêmes magasins, pour des sommes de plusieurs centaines d'euros. Pour l'accusation, les voleurs et les commerçants coopéraient donc dans cette fraude. Mardi, la cour a rendu un arrêt qui acquitte le père, lequel avait cédé les commandes de sa société à son fils.