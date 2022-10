Appel Hainaut - Le ministère public requiert la culpabilité de Marc Duvivier pour faux et usage de faux

(Belga) L'ancien bourgmestre de la Ville d'Ath, Marc Duvivier, a comparu mercredi devant la cour d'appel du Hainaut. Il est définitivement reconnu coupable de fausses domiciliations ainsi qu'au détournement d'argent public à des fins personnelles, car il n'a pas fait appel.

Toutefois, le ministère public a demandé à la cour de le déclarer coupable pour les faux et usage de faux, effectués dans le cadre de sa fonction de bourgmestre, dans le but de favoriser la société de communication Get-It, de Gaëtan Cordier, pour gérer la communication de la cité des Géants. Marc Duvivier avait été acquitté de cette prévention en première instance. Le ministère public s'est désisté de son appel lancé contre Gaëtan Cordier et sa société, définitivement acquittés de la prévention de faux et usage de faux. Concernant Marc Duvivier, le ministère public ne s'est pas opposé à la suspension simple du prononcé de la condamnation, obtenue en première instance. L'ancien bourgmestre, qui est actuellement conseiller communal au sein de l'opposition, s'est dit innocent et a reporté la faute sur le collège communal. L'arrêt sera prononcé le 9 novembre. (Belga)