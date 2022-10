Appel Hainaut - Pas d'homicide involontaire après un accident mortel sur l'autoroute E42

(Belga) La quatrième chambre correctionnelle de la cour d'appel du Hainaut a rendu un arrêt, mercredi, acquittant deux gérantes d'une société de transport luxembourgeoise pour un homicide involontaire.

Le 31 juillet 2013, un camion de leur firme avait heurté un camion tampon et un véhicule transportant de la peinture en fusion sur l'autoroute E42 à Courcelles. Trois ouvriers, qui traçaient les lignes, ont été grièvement blessés et l'un d'eux a succombé à ses blessures, une semaine plus tard. Les deux prévenues sont reconnues coupables du non-respect du temps de repos du routier qui utilisait deux disques tachygraphes, l'un à son nom et l'autre au nom d'un employé. Elles bénéficient de la suspension du prononcé de la condamnation pour une durée de cinq ans. En première instance, les deux dames avaient été condamnées à deux ans de prison avec sursis. (Belga)