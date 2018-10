Après leur rupture, l'ex de Laurie lui a volé son chien: "Il a arraché une partie de mon coeur"

Les maîtres sont-ils suffisamment protégés en cas de vol de leur animal de compagnie ? Le magazine "Images à l'appui" diffusera ce lundi soir le témoignage de Laurie, dont le chien se retrouve désormais en France.

Ce lundi soir, dans l'émission "Images à l'appui" diffusée après le RTLinfo 19h, Laurie nous expliquera comment son ancien compagnon a emmené son chien de 8 ans, après leur séparation. "Il est parti en France avec mon chien. J'ai déposé plainte pour vol à la police. L'inspectrice lui a téléphoné. Il lui a dit: 'Oui, j'ai volé le chien, et non, je ne le lui rendrai pas'. Mon monde s'est écroulé. Cara c'est et ça restera mon enfant jusqu'à la fin. Quand il me l'a enlevée, il a arraché une partie de mon coeur".

Rapidement après les faits, Laurie a contacté Dog-ID pour déclarer le vol et mentionner le numéro de PV ainsi que le nom du voleur.

Quelques semaines plus tard, en consultant la fiche d'identité de sa chienne, Laurie est tombée de haut...

La suite de cette histoire est à découvrir dans le magazine "Images à l'appui", diffusé ce lundi soir à 19h45 sur RTL-TVI.