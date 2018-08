Après Paris et Bruxelles, de nombreuses autres attaques terroristes étaient prévues en Europe, notamment par des Belges

Des Belges figurent dans une enquête sur des attentats que le groupe terroriste Etat islamique (EI) préparait après ceux perpétrés à Bruxelles et Paris, rapportent Het Laatste Nieuws et La Dernière Heure jeudi.

Une enquête ouverte en novembre 2016, encore en cours et menée en collaboration avec plusieurs services de renseignements occidentaux, a déterminé que l'EI prévoyait d'autres attaques en Europe.

Des documents examinés par des journalistes de Het Laatste Nieuws et d'autres publications européennes (allemande, espagnole et portugaise), mettent en lumière un réseau de planificateurs d'attaques s'étendant du Portugal jusqu'aux Balkans.





Trois Belges impliqués

Trois noms de ressortissant Belges figurent dans le dossier d'enquête sur cette structure. Chakir H. (30 ans) d'Ixelles et Mohamed Salaheddine L. (39 ans) de Molenbeek ont transféré à plusieurs reprises certaines sommes. On n'a pas encore déterminé d'où venait cet argent et à quoi il était utilisé. La justice belge ne considère pas les deux hommes comme des passeurs d'argent. Le premier a été interrogé, mais n'a pas été placé en garde à vue, alors que le second semble avoir disparu.

Par ailleurs, apparait aussi le nom de Sammy Djedou (29 ans), qui a été tué par un drone en Syrie. Son rôle n'a jamais été clairement défini mais il est clair pour les enquêteurs qu'il a lui aussi participé à l'organisation des attaques de Paris et Bruxelles.

L'usage de drones en Syrie a permis d'éliminer des membres importants du réseau islamiste qui planifiaient des attentats, indiquent encore les quotidens.