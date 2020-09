Après sa gastroscopie, Christina se réveille les dents cassées: "C'est un choc" (vidéo)

Après le RTLINFO19H, retrouvez ce lundi soir, comme chaque semaine, votre magazine "Images à l'appui". Christina s'est réveillée après une gastroscopie avec ses dents cassées. Elle tente aujourd'hui de comprendre ce qui a pu se passer.

"C'est un choc, je vous jure. Vous vous réveillez sans dent. Je n'en revenais pas... Je pleurais tous les jours, je venais de les faire".

Ancienne tenancière de café, Christina a longtemps économisé pour s'offrir de nouvelles dents pour sa mâchoire inférieure. En juillet 2018, elle réunit enfin 4.500 euros pour réaliser l'intervention. Elle se souvient: "Ils ont dû ouvrir la gencive. Ils ont mis des artificielles. Ils ont mis des implants et là-dessus, ils ont mis mes dents fixes. C'était impossible à retirer parce qu'elles étaient extras solides. C'était vraiment une opération chirurgicale. J'étais vraiment folle de joie quand j'ai découvert le résultat". Christina est ravie. Elle peut enfin sourire de toutes ses dents.

Deux mois plus tard, le 25 septembre 2018, elle a rendez-vous pour une gastroscopie à l'hôpital. Avant cet examen filmé de l'estomac, elle doit subir une anesthésie générale. Mais au réveil....

"A mon réveil, l'infirmière me dit qu'est-ce que c'est que ça? Je regarde mon bras gauche... Je vois mes dents. Donc évidemment, mon premier réflexe, c'est la panique. Je touche ma bouche et plus de dent... Vous vous retrouvez sans dent alors que vous venez de les faire il y a deux mois. Vous imaginez le choc que ça fait quand même? Directement après je m'habille et je descends pour aller voir le directeur qui lui me dit: "Bah il fallait les enlever" "Je dis mais monsieur, mes dents,on ne sait pas les enlever puisque elles sont fixées..."

