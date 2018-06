Arabie Saoudite: 17 personnes arrêtées pour avoir porté atteinte à la sécurité

(Belga) L'Arabie Saoudite a annoncé samedi avoir arrêté 17 personnes soupçonnées d'avoir "porté atteinte" à la sécurité du royaume, et des militants ont dénoncé une opération de répression qui intervient trois semaines avant la fin de l'interdiction de conduire des femmes.

Selon des associations de défense des droits de l'Homme, au moins onze militants avaient été arrêtés en mai, en majorité des femmes qui militaient pour avoir le droit de conduire et pour la fin de la tutelle masculine. Le parquet, qui n'a donné aucune identité, a indiqué que le nombre de personnes arrêtées s'élevait à 17 et que huit d'entre elles avaient été "temporairement libérées" en attendant la fin de l'enquête qui a été ouverte. Neuf suspects, parmi lesquels quatre femmes, sont restés en détention après avoir "avoué" certains des faits qui leur sont reprochés, notamment le contact avec des organisations "ennemies" et le recrutement de personnes occupant des postes gouvernementaux sensibles, selon un communiqué publié par l'agence de presse saoudienne SPA. Dans ce communiqué, les personnes interpellées sont accusées d'avoir "coordonné des activités portant atteinte à la sécurité et à la stabilité du royaume". Des médias proches du pouvoir ont affirmé que parmi ces personnes se trouvaient des traîtres et "des agents d'ambassades" de pays étrangers. Les militants ont rejeté ces allégations qu'ils ont qualifiées de "diffamatoires". Cette vague de répression suscite de vives critiques sur le plan international, jetant une ombre sur la politique de modernisation impulsée par le jeune prince héritier Mohammed ben Salmane. (Belga)