Arco - Belfius plaide la prescription dans le dossier

(Belga) La banque Belfius plaide la prescription dans le dossier Arco, à en croire De Tijd et L'Echo de samedi. Dans une des affaires judiciaires opposant l'ancienne Dexia Banque Belgique et les coopérateurs, qui s'estiment lésés à la suite de la faillite de cette dernière, les avocats ont balayé les plaintes, qu'ils considèrent en effet comme largement prescrites, selon le quotidien.

A l'approche de l'introduction en Bourse de Belfius, le gouvernement fédéral semble réellement prêt à s'occuper de ce dossier et à trouver une solution pour près de 800.000 coopérateurs, qui attendent le remboursement de leur investissement. La voie judiciaire pour obtenir de l'argent ne semble en tous les cas pas une garantie de succès. Dans leurs conclusions, les avocats de la banque ont balayé tous les arguments des plaignants. Et, pour la première fois, l'argument de la prescription des faits, qui remontent à plus de six ans, est mis formellement sur la table. (Belga)