Attention à l'arnaque au rétroviseur: voici la technique des escrocs

(c) Parquet de Liège

Diffusé à la demande du parquet de Liège le 09-06-2021.

Depuis le 10 mai 2021, un groupe d’auteurs a utilisé l’arnaque dite ‘au rétroviseur’, afin d’escroquer leurs victimes en leur réclamant une somme d’argent. Le mode opératoire utilisé par ces auteurs était toujours le même : ils repèrent leur victime – une personne âgée – sur le parking d’une grande surface. Ils réalisent une trace au marqueur sur le flanc du véhicule de la victime et suivent ensuite le véhicule jusqu’au domicile de la victime. Un des auteurs aborde alors la victime à son domicile, en lui signalant qu’elle vient de l’accrocher sur le parking de la grande surface en question. L’auteur simule alors un appel téléphonique à la société d’assurance de la victime, suivi d’un second appel à un carrossier, pour finalement signaler à la victime qu’il est préférable de procéder à un arrangement à l’amiable, afin d’éviter des problèmes avec l’assurance étant donné leur âge. L’auteur réclame alors une somme d’argent pour passer l’éponge. Des suspects ont été interpellés. Ils utilisaient une CITROËN Cactus blanche immatriculée en France DW124PJ. Les enquêteurs sont à la recherche de toute personne ayant été victime de ces individus depuis le 10 mai 2021.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu