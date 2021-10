Arrestation de quatre dealers présumés à Ath et Lessines

(Belga) Quatre perquisitions ont été menées lundi dans des communes d'Ath et de Lessines. De la drogue et des armes ont été saisies. Quatre personnes ont été placées sous mandat d'arrêt et incarcérées, apprend-t-on mardi auprès du parquet de Tournai.

Suite à une enquête menée dans le milieu des stupéfiants, des hommes de la zone de police des Collines sont passés à l'action ce lundi 18 octobre. Les enquêteurs étaient appuyés par des policiers des zones de police d'Ath et de Leuze-Beloeil ainsi qu'un maître-chien du Service des douanes. Dans le cadre d'un trafic de produits stupéfiants, quatre perquisitions ont été opérées à Lessines et Ath, sous la direction d'un juge d'instruction de Tournai. Le résultat des investigations a été positif. Des armes, de la drogue en quantité (cocaïne, herbe et résine de cannabis, kétamine, speed, LSD, des pilules d'ecstasy...), des balances de précision, du matériel de conditionnement, de l'argent, des GSM et un véhicule de luxe ont été saisis. Quatre personnes, demeurant à Lessines et Ath, ont été inculpées, placées sous mandat d'arrêt et incarcérées. L'enquête se poursuit. La lutte contre les stupéfiants est une des priorités du plan zonal de sécurité 2020-2025 de la zone de police des Collines. (Belga)