Asile et migration - Italie: le maire de Riace, emblème de l'accueil des migrants, renvoyé en justice

(Belga) Le maire de Riace, Domenico Lucano, figure emblématique de l'accueil et de l'intégration des migrants en Italie, a été renvoyé jeudi en justice, soupçonné d'avoir organisé des mariages de convenance et de fraude aux dépens de l'Etat.

La juge Amelia Monteleone, qui a décidé ce renvoi en justice, a fixé la première audience du procès au 11 juin prochain devant le tribunal de Locri, dans le sud de l'Italie, précisent les médias. Proche de la gauche, Domenico Lucano, qui accueillait depuis les années 2000 des migrants dans son village de Calabre (sud) qui se dépeuplait, dans le but de relancer le développement et les emplois, a été arrêté début octobre. Assigné à résidence hors de sa commune, il est soupçonné d'aide à l'immigration clandestine pour avoir favorisé des "mariages de convenance" afin d'aider des femmes déboutées du droit d'asile à rester en Italie. Il est aussi accusé de s'être passé d'appel d'offres pour attribuer la gestion des ordures de son village de 1.800 habitants à des coopératives liées aux migrants. Les partisans de Domenico Lucano voyaient dans l'exemple de Riace, financé depuis les années 2000 par des fonds européens et italiens, un moyen de faire revivre des villages dépeuplés tout en donnant un logement à des centaines de demandeurs d'asile. (Belga)