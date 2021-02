Asile et migration - Un incendie dans un camp de migrants au sud de l'Espagne laisse 200 personnes sans abri

(Belga) Un incendie a détruit des dizaines de logements de fortune de travailleurs non documentés près d'Almeria, au sud de l'Espagne, dans la nuit de samedi à dimanche, laissant près de 200 personnes sans abri, rapportent El Pais et la BBC.

Les flammes ont détruit près de la moitié du bidonville de Nijar. Selon la Garde civile espagnole, citée par El Pais, l'incendie s'est étendu sur un hectare et demi et a aussi détruit 50 véhicules. Selon les autorités, l'origine du sinistre est encore indéterminée. Le feu s'est déclaré vers 22H00 samedi et a été éteint peu avant 3h00 dimanche. Des associations caritatives comme la Croix-Rouge tentent de reloger les victimes et distribuent des couvertures et de la nourriture en attendant. Les migrants qui vivent dans ces logements de fortune sont employés dans les serres agricoles au sud de l'Espagne. Il est estimé que 1.200 d'entre eux résident dans ce camp de Nijar. Des incendies de ce type ne sont pas rares, le dernier remonte à décembre 2020, relève la BBC. (Belga)