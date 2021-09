Assassinat d'André Cools: la justice italienne refuse l'extradition de Cosimo Solazzo, condamné par défaut

La justice italienne a refusé l'extradition de Cosimo Solazzo, a indiqué jeudi le parquet général de Liège. Cosimo Solazzo (73 ans) avait été condamné par défaut à une peine de 20 ans de prison en 2004 lors du procès de l'assassinat du ministre d'Etat André Cools. La tenue d'un quatrième "procès Cools" n'est pas envisageable actuellement.



Le parquet général de Liège indique qu'il a pris connaissance avec retard de la décision de la cour d'appel de Lecce (Italie) de refuser l'extradition de Cosimo Solazzo. Cette décision de la justice italienne est devenue définitive le 14 décembre 2020. "La cour d'appel Italienne considère principalement qu'il n'existe pas de garanties suffisantes que Monsieur Solazzo, s'il était extradé, pourrait recevoir des traitements diagnostiques, thérapeutiques et alimentaires adéquats et continus, requis par les pathologies graves et chroniques dont il souffre et qui, si elles ne sont pas traitées, pourraient avoir des conséquences exceptionnellement graves pour sa santé", indique l'avocat général Jean-Baptiste Andries pour le parquet général de Liège.

Cosimo Solazzo ne sera donc pas remis aux autorités belges. La décision de la justice italienne a pour conséquence que la tenue d'un quatrième "procès Cools" en Belgique n'est actuellement pas envisageable. "Cette possibilité ne sera cependant définitivement exclue qu'après la prescription de la peine", indique le parquet général de Liège. Cosimo Solazzo n'avait pas assisté à son procès devant la cour d'assises de Liège, car il avait pris la fuite en Italie lors de l'été 2003.

Il avait été condamné par défaut à une peine de 20 ans de prison. Un mandat d'arrêt européen avait été délivré contre lui. Cosimo Solazzo avait été arrêté en Italie en avril 2020. La justice belge était tributaire de la décision de la justice italienne de l'extrader avant de le rejuger lors d'un éventuel quatrième procès.