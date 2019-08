Assen: un homme de 32 ans meurt en pleine journée sur une plaine de jeux

(Belga) Un fait divers peu commun agite depuis samedi la ville d'Assen, aux Pays-Bas, où un homme est décédé dans des circonstances floues en pleine journée, sur une plaine de jeux d'un quartier résidentiel.

Dimanche, les médias néerlandais ont relayé de nouvelles informations sur la victime: il s'agit d'un homme de la ville, un paveur et jardinier âgé de 32 ans, qui était sourd. Quand la police était arrivée sur place samedi, elle avait découvert le corps inanimé, entouré de cinq hommes, âgés de 27 à 54 ans. Cela ressemblait alors à une rixe, mais les faits faisaient suite à un signalement parvenu en milieu de journée à la police locale, d'un homme qui aurait été l'auteur d'attouchements sur une petite fille de quatre ans qui jouait là. La police doit encore tenter de déterminer si le trentenaire a effectivement eu des gestes déplacés envers la fillette, et si c'est bien cela, en pleine journée et alors que de nombreuses personnes étaient présentes dans le parc, qui a mené à des violences à son encontre qui auraient finalement entrainé sa mort. Les cinq hommes qui l'encerclaient et le maintenaient au sol à l'arrivée de la police ont été arrêtés et sont considérés comme suspects. Ce sont tous des habitants de la ville. De Telegraaf, qui a interviewé le père du trentenaire, indique dimanche que la police a déjà recueilli de nombreux témoignages mais cherche encore à trouver des personnes qui ne se seraient pas manifestées. L'enquête est en cours, et la fillette a notamment été entendue. L'incident, qui reste flou, attise des rumeurs en tous genres dans le quartier. (Belga)