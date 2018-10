Assises: 25 ans de prison pour le meurtre d'un Britannique installé en France

(Belga) Un homme sans revenu a été condamné jeudi à 25 ans de réclusion criminelle aux assises de Caen pour le "meurtre aggravé" en 2014 de son voisin, un modeste retraité britannique installé en Normandie, à qui il affirme n'avoir voulu que voler de la nourriture.

"Le nombre et la violence des coups ont convaincu la cour qu'il convenait d'écarter l'hypothèse", avancée par la défense, que l'accusé n'avait pas l'intention de donner la mort, a souligné Jeanne Chéenne, la présidente de la cour. David King, 71 ans, vivait depuis 15 à 20 ans dans une maison modeste. Ancien garagiste, il percevait une retraite d'un peu plus de 300 euros par mois. La condamnation d'Emmanuel Tenret, 31 ans, comprend une peine de sûreté des deux tiers. Pour la défense, la "faim" est à l'origine de ce crime. M. Tenret, dont le casier judiciaire était vierge, n'avait pas mangé depuis plusieurs jours" au moment des faits, a plaidé son avocat Hadrien Gillier. "J'étais dans le besoin à ce moment-là. J'ai perdu la raison. J'ai vu le congélateur par la fenêtre. Je suis entré par effraction. Malheureusement, il (David King ndlr) est revenu plus tôt que prévu", a raconté Emmanuel Tenret. David King "était autosuffisant d'un point de vue alimentaire. Sa passion était le jardin. Il aimait faire de la confiture, du fromage et des gâteaux, et en donner à ses amis. Il avait beaucoup d'amis", français comme anglais, a témoigné à la barre Sandra Ray, la fille de la victime qui vit en Australie, mère de deux enfants, et partie civile avec son frère. Ciseau à bois ou pic-pioche, la question de l'arme du crime se pose toujours. Autre élément relevé par la cour, Emmanuel Tenret a, pendant plusieurs semaines après le meurtre, profité de la maison de la victime pour aller y prendre des douches et de la nourriture. David King avait été porté disparu en novembre 2014 avant que son corps ne soit retrouvé en avril 2015 dans le puits de l'accusé. (Belga)