Assises Anvers - Roger Slegers reconnu coupable du meurtre de sa compagne

(Belga) Après plus de cinq heures de délibération, le jury de le la cour d'assises d'Anvers a reconnu coupable, jeudi en début de soirée, Roger Slegers, 51 ans, du meurtre de sa compagne Lesley Swolfs, 35 ans. Roger Slegers lui avait infligé au moins deux coups de couteau il y a trois ans, et l'a fait avec l'intention de la tuer. Le jury a estimé qu'il n'y avait eu aucune provocation de la part de la victime.

La défense avait contesté l'intention de tuer et demandé au jury de déclarer Roger Slegers uniquement coupable de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Cependant, pour le jury, l'homme voulait la tuer, notamment au vu de l'arme utilisée et du fait qu'il a infligé au moins deux coups de couteau près d'organes vitaux. Qu'il ait probablement été sous influence au moment des faits n'excuse pas ceux-ci, ont décrété les jurés. La défense avait également avancé que la victime avait provoqué les faits par sa jalousie. Elle aurait cassé un cendrier et aurait blessé l'accusé avec un couteau, après quoi Roger Slegers aurait perdu son sang-froid. Le jury n'a pas retenu cette thèse. Le médecin légiste avait lui-même souligné qu'il était fort probable que l'accusé se soit blessé tout seul. La peine sera prononcée vendredi. Roger Slegers encourt 30 ans de prison pour meurtre. (Belga)