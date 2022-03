Assises Brabant flamand - Cinq jours prévus pour le procès d'assises de Peter Willems

(Belga) Le procès d'assises de Peter Willems (47) se tiendra à partir du 2 mai et pour une durée de cinq jours, a-t-il été décidé mardi lors de l'audience préliminaire. L'accusé est poursuivi pour l'assassinat de son ex beau-père Erik Van Puymbroeck (64), le 13 mai 2020 à Tielt-Winge.

Le motif de l'assassinat serait le suicide de Draga Van Puymbroeck, alors petite amie de l'accusé, qui aurait été victime d'abus de son père adoptif, Erik Van Puymbroeck, pendant sa jeunesse. Ce dernier est lui décédé des suites de blessures graves au cou. Peter Willems sera jugé à partir du lundi 2 mai, date à laquelle le juge d'instruction présentera ses conclusions. Les mardi et mercredi seront réservés aux auditions des témoins des faits et témoins de moralité, tandis que les plaidoieries et le jugement seront rendus entre jeudi et vendredi. Peter Hartoch présidera la cour pendant le procès et le ministère public sera représenté par Stephanie Vanthienen. Me Steven Van de Kerkhof et Me Karolien Van De Moer sont les avocats de Peter Willems, qui est sous surveillance électronique en attendant son procès. Me John Maes et Me Ayla Louwet représenteront les parties civiles. (Belga)