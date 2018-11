Assises Brabant flamand - Godfried Claes condamné à 26 ans de prison pour l'assassinat de son ex-compagne

(Belga) La cour d'assises du Brabant flamand à Louvain a condamné vendredi soir Godried Claes à 26 ans de prison pour l'assassinat de son son ex-compagne Anne Collaer.

Les douze membres du jury et trois juges professionnels ont tenu compte de deux circonstances atténuantes: le casier judiciaire limité de l'accusé ainsi que le contexte relationnel de l'affaire. "Godried Claes et Anne Collaer étaient dans une dynamique destructrice. Ils ne pouvaient vivre ni l'un avec l'autre ni l'un sans l'autre", a déclaré le président de la cour, Peter Hartoch. La cour d'assises a néanmoins souligné la cruauté des faits ainsi que l'attitude narcissique et théâtrale de l'accusé. Anne Collaer, mère de huit enfants âgée de 47 ans, avait été découverte sans vie par son fils de 10 ans le 7 février 2017, dans sa maison de Louvain. Elle est décédée "à la suite d'une violente agression à coups de couteau dans le corps, précédée de coups contondants à la tête et sur le corps ainsi que d'une pression exercée sur la gorge, ce qui a mené à une grave perte de conscience. La nature et le grand nombre de blessures indiquent une volonté claire de tuer", avait souligné le jury après sa délibération sur la culpabilité. (Belga)