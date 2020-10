Assises Brabant flamand - Une femme jugée pour un double assassinat commis en 1991

(Belga) La cour d'assises du Brabant flamand à Louvain a entamé mardi le procès de l'assassinat d'un couple de personnes âgées à Tirlemont en 1991. Alinda Van Der Cruysen (47 ans), petite-nièce des victimes, est accusée d'avoir tué Jules Bogaerts (81 ans) et Jeanette Jacobs (78 ans).

Jules Bogaerts et son épouse Jeanette Jacobs ont été violemment tués le 9 décembre 1991 à leur domicile de Tirlemont. La police a découvert les faits le lendemain. Les deux victimes avaient la gorge tranchée et avaient reçu cinq coups de couteau à la poitrine. Les enquêteurs avaient d'abord étudié la piste du vol avec homicide, interrogé quelque 200 personnes et procédé à 15 perquisitions. L'enquête semblait au point mort jusqu'à ce qu'un coup d'accélérateur soit donné à l'affaire il y a cinq ans, après de nouvelles analyses ADN. Ces dernières ont alors mis les enquêteurs sur la piste d'Alinda Van Der Cruysen, petite-nièce des victimes, âgée de 18 ans à peine à l'époque des faits. Détenue pendant un mois, l'accusée a été libérée sous conditions. Elle a comparu à l'audience préliminaire mardi. Des témoins importants sont décédés depuis les faits, notamment un voisin des victimes et un membre de la famille de l'accusée. Le procès débutera le 19 novembre. (Belga)