Assises Bruxelles - "Des fois il y avait des disputes, mais elles se finissaient bien à 90%"

Le président de la cour d'assises de Bruxelles est revenu sur la relation entre la victime et l'accusé, au cours de son interrogatoire de l'accusé jeudi, et sur le déroulement des faits du 3 septembre 2019. "Des fois il y avait des disputes, mais elles se finissaient bien à 90%. Des fois il n'y en avait pas", a expliqué l'accusé. Abdelkader Bouajaja, âgé de 49 ans, doit répondre du meurtre de sa petite amie, Leïla Zahiri, commis à Molenbeek-Saint-Jean, le 3 septembre 2019.

"Ce soir-là [le 3 septembre 2019], elle a piqué une crise. C'était une catastrophe", a raconté l'accusé. "Elle a tenté de me frapper avec le trousseau de clés, puis j'ai dit: "maintenant je suis fatigué, je rentre à la maison". Elle m'a alors répondu: "reste là ou je vais te pointer". Elle a pris un couteau et elle a voulu me frapper, puis je l'ai crochetée et elle est tombée par terre. Je crois que j'ai pris le couteau et je l'ai lancé. Enfin, c'est possible, je ne me rappelle plus", a déclaré l'accusé. Interrogé encore au sujet des SMS qu'il a envoyés à la victime après les faits, sachant qu'elle était décédée, l'accusé a déclaré qu'il ne savait pas pourquoi il avait fait ça. Du reste, il a déclaré ne plus avoir de souvenirs ni de tous les coups de couteau qu'il a portés à la victime ni de l'avoir étranglée avec un lien. Il a dit aussi ne plus savoir pourquoi il l'a placée dans le bac de douche, l'avoir aspergée d'eau de javel et avoir ouvert le robinet du jet de douche. Le 4 septembre 2019 vers 10h00, le corps sans vie de Leïla Zahiri, une mère de trois enfants âgée de 51 ans, avait été découvert dans son appartement situé rue du Korenbeek à Molenbeek-Saint-Jean. Le propriétaire du logement avait trouvé la victime poignardée dans sa salle de bains. Il était venu la voir après que des voisins lui avaient signalé une fuite d'eau provenant de l'appartement de la victime. Celle-ci avait été retrouvée sans vie dans sa douche, le corps trempé de l'eau qui coulait. Elle présentait des traces de strangulation par lien autour du cou. Elle avait également reçu une trentaine de coups de couteau dans le thorax, et un important hématome était visible au niveau de sa mâchoire. L'enquête s'était très rapidement dirigée vers l'accusé, Abdelkader Bouajaja, un commis de cuisine âgé de 49 ans, qui entretenait une relation amoureuse avec la victime. Celui-ci avait été intercepté quelques heures après la découverte du corps. Il était déjà connu pour de nombreux faits de violence. Abdelkader Bouajaja a déclaré qu'il était arrivé chez Leïla Zahiri le 3 septembre 2019 vers 17h00 et qu'une dispute avait très vite éclaté entre eux. Il a affirmé que la victime avait tenté de le frapper avec une clé, puis avec un couteau, mais qu'il avait réussi à la désarmer puis qu'il lui avait asséné deux coups de couteau. Il a précisé qu'il ne se rappelait pas exactement du déroulé des faits, car il était sous l'influence de cocaïne et d'alcool. Le procès se poursuivra vendredi.