Assises Bruxelles - Dimitri Hamard et Jacques Galand reconnus coupables du meurtre de Jérémy Simon

(Belga) Le jury de la cour d'assises de Bruxelles a reconnu, lundi soir, les accusés Dimitri Hamard et Jacques Galand coupables du meurtre de Jérémy Simon, commis à Auderghem le 13 mai 2020. Il les a par contre acquittés de la circonstance aggravante de préméditation. Le jury a, par ailleurs, acquitté l'accusée Claire Slowinsky de ce meurtre.

Le corps sans vie d'un homme avait été découvert le 14 mai 2020 vers 23h00, par la police de la zone Marlow (Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem). Il se trouvait dans un buisson, derrière l'agence bancaire ING située boulevard du Souverain à Auderghem. L'enquête a établi qu'il s'agissait de Jérémy Simon, un sans-abri âgé de 32 ans. Ce dernier avait l'habitude de vivre quotidiennement aux abords de cette agence avec d'autres sans-abri, parmi lesquels les trois accusés: Jacques Galand, âgé de 39 ans, Dimitri Hamard, âgé de 38 ans, et Claire Slowinsky, âgée de 27 ans. Dimitri Hamard et Jacques Galand ont avoué avoir porté des coups à la victime, le premier avec une hache, le second avec un rasoir coupe-chou, le 13 mai 2020, derrière la banque. D'après les témoignages des autres sans-abri qui fréquentaient les lieux, la compagne de Dimitri Hamard, Claire Slowinsky, était présente. Celle-ci a contesté avoir assisté aux coups, mais elle a par contre avoué être retournée, le lendemain des faits, auprès du corps de Jérémy Simon pour subtiliser sa carte de banque et un billet de 50 euros qu'il portait sur lui, dans le but d'assurer sa fuite avec Dimitri Hamard. D'après divers témoins, les accusés discutaient depuis plusieurs semaines d'une manière d'expulser Jérémy Simon de leur groupe. (Belga)