Assises Bruxelles - "Je pense que ce n'est pas moi", dit Natalia Kaznatcheeva sur le meurtre de son compagnon

Le procès de Natalia Kaznatcheeva, accusée du meurtre de son compagnon français Roland Oswald le 15 novembre 2019, s'est ouvert jeudi devant la cour d'assises de Bruxelles. Le corps avait été découvert sur le palier de l'appartement de l'accusée, à Schaerbeek.

Le nez de la victime, âgée de 72 ans, avait été sectionné et son corps présentait six plaies infligées à l'aide d'un instrument tranchant. À son arrivée dans l'appartement, la police a trouvé un couteau près de l'accusée. Une marinière portant des projections de sang, appartenant selon les expertises ADN à Roland Oswald, tournait dans la machine à laver. Natalia Kaznatcheeva, âgée de 58 ans, née en ex-URSS et de nationalité belge, a été inculpée le surlendemain d'homicide volontaire. Après lecture des actes de procédure jeudi matin, l'accusée a été interrogée par la présidente de la cour, les jurés, puis par les différentes parties. Natalia Kaznatcheeva a nié tout propos incriminant qu'elle a pu tenir la nuit des faits. Elle a déclaré n'avoir aucun souvenir du meurtre et souffrir de pertes de mémoire. "Je pense que ce n'est pas moi", a-t-elle répondu à la question de savoir si elle pensait avoir tué Roland Oswald. La victime présentait des blessures sur le haut du nez et sous l'oeil, qui auraient été faites avec une brosse à dents électrique. Natalia Kaznatcheeva a déclaré ne pas se rappeler lui avoir infligé ces blessures. Le septuagénaire a appelé la police de Bruxelles-Nord sept fois entre novembre 2015 et octobre 2018 pour signaler un comportement agressif chez sa compagne. Elle l'aurait mis à la porte tout en refusant de lui rendre ses affaires. Un signalement avait également été effectué en France en août 2018.