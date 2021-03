Assises Bruxelles - "L'accusé avait un intérêt à mettre le feu"

(Belga) Me Gelu Buzincu, conseil de la partie civile, a plaidé la culpabilité de l'accusé pour incendie criminel, mercredi, devant la cour d'assises de Bruxelles. Selon l'avocat, de nombreux éléments convergent vers l'accusé, notamment sa sortie de l'immeuble incendié cinq minutes avant l'embrasement, et l'intérêt qu'il avait à bouter le feu à ce bâtiment. Ionel Cirlan, un homme de 52 ans, est accusé d'un incendie volontaire qui a causé la mort de son ami Ionut Popovici, dans un immeuble à l'abandon, qu'il squattait avec plusieurs personnes, rue Haute à Bruxelles, en août 2019. Il conteste être l'auteur des faits.

"Il y a eu cette bagarre, la nuit du 8 au 9 août 2019, avec madame B., à la suite de laquelle elle a mis Ionel Cirlan dehors de l'immeuble, et que celui-ci a été frappé. Ensuite, il a interpellé des policiers pour leur raconter son histoire et savoir comment il pouvait expulser madame B. et les autres résidents du squat pour qu'il puisse, lui, regagner sa chambre", a exposé Me Buzincu. "Puis il y a eu ce premier incendie le 9 août vers 15h00, alors que l'accusé est présent sur les lieux avec la victime, Ionut Popovici. Ils reviennent ensuite le soir à l'immeuble, vers 20h00, avec six autres hommes. Monsieur Cirlan veut nous faire croire que madame B. les a invités à manger du chou farci et qu'elle n'avait pas peur d'eux. Mais bien sûr que si ! Évidemment qu'il y a eu, comme des témoins l'ont dit, des problèmes. Huit hommes ivres débarquent et l'accusé a proféré des menaces en disant : 'je vais vous brûler'", a avancé l'avocat. "Monsieur Cirlan était motivé et acharné. Et il avait un intérêt à mettre le feu", a-t-il soutenu. Le corps de Ionut Popovici, un homme de 35 ans, a été découvert carbonisé dans une pièce d'un immeuble incendié le 9 août 2019 vers 21h30, rue Haute à Bruxelles. Il s'agissait d'un bâtiment abandonné, squatté par des sans-abri. L'accusé, Ionel Cirlan, avait été mis dehors de cet immeuble la veille, par d'autres résidents. Il y était revenu avec son ami Ionut Popovici le lendemain en début d'après-midi, au moment où un premier incendie a lieu. Le feu a alors été très rapidement éteint. Les deux hommes, accompagnés d'autres, y sont encore revenus dans la soirée. L'accusé a quitté les lieux juste avant le second incendie, lequel a cette fois ravagé tout le bâtiment. Il a déclaré qu'au moment de partir, Ionut Popovici le suivait mais qu'il a fait demi-tour pour retourner chercher quelque-chose dans l'immeuble et qu'il ne l'a ensuite plus revu. Ionel Cirlan a contesté être celui qui a bouté le feu à la bâtisse. Le procès se poursuivra jeudi avec le réquisitoire et les plaidoiries de la défense.