Assises Bruxelles - La scène de crime a été passée au crible par le jury

Au second jour du procès d'assises de Natalia Kaznatcheeva, accusée du meurtre de son compagnon français Roland Oswald le soir du 15 novembre 2019 à Schaerbeek, le jury a largement pu entendre vendredi les premiers experts liés de l'enquête qui sont intervenus sur la scène de crime.

Le corps de ce septuagénaire avait été découvert sur le palier de l'appartement de l'accusée vers 21h00. Le nez de la victime avait été sectionné et son corps, en partie dénudé, présentait six autres plaies infligées à l'aide d'un instrument tranchant. Les photos de la scène de crime prises au soir des faits ont été passées en revue. Sur base de l'observation des traces de sang, les différentes parties se sont attardées à essayer de comprendre si la porte de l'accusée était ou non ouverte au moment où les coups ont été donnés. La défense a relevé qu'il y avait peu de traces de sang à l'intérieur de l'appartement et qu'il y avait un risque de contamination. L'avocat général a, quant à lui, fait valoir une trace nettoyée sur un mur et sa proximité avec une éponge portant du sang. La présence de l'ordinateur de la victime dans l'appartement alors que son dessous était tâché de sang a aussi retenu l'attention. Des réactions chimiques à la présence de sang ont été observées sur deux couteaux. Les vêtements de l'accusée trouvés dans la machine à laver en fin d'inspection des lieux ont aussi suscité de nombreuses questions. Les expertises ADN qui seront expliquées lundi devraient permettre de répondre à nombre d'entre elles.