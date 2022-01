Assises Bruxelles - Le meurtrier d'Eunice, une jeune prostituée nigériane, est condamné à 25 ans de prison

(Belga) La cour d'assises de Bruxelles a condamné, jeudi soir vers 22h30, S.G., reconnu comme l'auteur du meurtre d'Eunice Osayande, à une peine de 25 ans d'emprisonnement. La victime, une jeune prostituée de nationalité nigériane, âgée de 23 ans, avait été tuée dans sa carrée, située rue de Linné à Schaerbeek, durant la nuit du 4 au 5 juin 2018. Elle avait été poignardée à plusieurs reprises par un client mécontent et frustré, âgé de 17 ans.

Juges et jurés ont suivi le réquisitoire de l'avocate générale et ont prononcé une peine de 25 ans de prison à l'encontre du coupable. Ils ont tenu compte de circonstances atténuantes, notamment l'histoire familiale de S.G. et sa minorité au moment des faits. Ils ont également mentionné ses aveux, qui indiquent une "prise de conscience" dans son chef, ainsi que son jeune âge actuel, qui peut laisser présager une évolution positive pour "se réinsérer dans la société". Du reste, le jury et les trois magistrats de la cour ont relevé "la violence extrême des faits" et "l'acharnement" dont l'auteur a fait preuve, en portant "au moins neuf coups de couteau au niveau de la tête et du thorax de la victime". Ils ont encore pris en compte le fait que S.G s'en est pris à une prostituée qui était "seule et isolée" par rapport aux autres carrées du quartier, et ont pointé "le caractère futile et gratuit de l'agression". Juges et jurés ont aussi pris en considération la personnalité de S.G., notamment "son attitude réfractaire à toute forme d'autorité", "son ancrage dans la délinquance" et son "imperméabilité aux mesures prises par le juge de la jeunesse". Enfin, ils ont retenu une "atteinte intolérable au respect de la vie humaine", en particulier vis-à-vis "des travailleuses du sexe, régulièrement confrontée à la violence". (Belga)