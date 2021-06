Assises Bruxelles - Les quatre accusés du meurtre de Sebastian Hurcewicz déclarés coupables

(Belga) Le jury de la cour d'assises de Bruxelles a reconnu, mercredi vers minuit, Daniel Poplawski, Lukasz Sredzinski, Hubert Mystkowski et Monika Nazarczuk coupables du meurtre de Sebastian Hurcewicz. Il a par ailleurs reconnu Kinga Poplawska coupable de non-assistance à personne en danger. Le corps sans vie et gravement mutilé de Sebastian Hurcewicz avait été découvert sur un tas d'immondices, dans le quartier Bockstael à Laeken, le 11 mars 2017.

Le jury a suivi en tout point le réquisitoire de l'avocate générale Catherine Ramaekers et la plaidoirie de la partie civile, représentée par Me Pierre Chomé et Me Samuel Rosenblatt. Les jurés ont ainsi établi qu'Hubert Mystkowski et Lukasz Sredzinski étaient les auteurs du meurtre et que Daniel Poplawski et Monika Nazarczuk étaient les co-auteurs, par abstention coupable. Les jurés ont aussi reconnu Lukasz Sredzinski coupable de torture. Quant à Kinga Poplawska, poursuivie uniquement pour non-assistance à personne en danger, les jurés ont considéré qu'elle était également coupable. La victime, Sebastian Hurcewicz, un homme de 29 ans, a été battu à mort, durant la nuit du 10 au 11 mars 2017, dans l'appartement de Daniel Poplawski, rue Breesch à Laeken. Il a reçu des coups de batte de baseball, de poing et de pied, durant de nombreuses heures, au point d'avoir la tête déformée. La victime a subi de très nombreuses fractures, des lacérations au visage et une section de l'oreille gauche. Les quatre auteurs du meurtre et la victime étaient tous sous influence d'amphétamines et d'alcool. Une bagarre a débuté au sujet de vols d'objets et de jalousie amoureuse. Kinga Poplawska, elle, n'a fait que passer dans l'appartement de son frère, Daniel Poplawski, lors de l'épisode de coups.