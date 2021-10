Assises Bruxelles - Une peine de 15 ans de prison requise à l'encontre de Mourad Harrouchy

(Belga) L'avocate générale a requis, jeudi soir, devant la cour d'assises de Bruxelles, une peine de 15 ans de prison à l'encontre de Mourad Harrouchy, reconnu coupable du meurtre de Dimitri Lueya. Ce jeune homme de 19 ans avait reçu un coup de couteau dans la clavicule droite alors qu'il se trouvait sur la banquette arrière d'une voiture en compagnie de Mourad Harrouchy, la nuit du 1er au 2 novembre 2019, à Laeken. Il est décédé quelques heures plus tard à l'hôpital Paul Brien à Schaerbeek.

Le débat sur la peine s'est déroulé dans une ambiance tendue jeudi soir, au palais de justice de Bruxelles. Les effectifs de police présents ont dû faire appel à du renfort pour encadrer l'audience. Lors de son réquisitoire, la procureure a demandé aux jurés de tenir compte de la gravité des faits, mais aussi du jeune âge du coupable, du fait qu'il n'a pas de casier judiciaire et de la circonstance qu'il a formulé des regrets qui paraissent sincères. Elle n'a donc pas requis la peine maximale encourue et a demandé aux jurés et à la cour de prononcer une peine de 15 ans de prison. Un peu plus tôt jeudi, le jury, après plusieurs heures de délibération, a reconnu Mourad Harrouchy coupable d'un meurtre, et non de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, comme plaidé par la défense. Mourad Harrouchy a été renvoyé devant la cour d'assises pour répondre de meurtre sur la personne de Dimitri Lueya. Le 1er novembre au soir, cet étudiant en marketing à l'Ephec, âgé de 19 ans, participait à une fête de mariage dans une salle rue de l'Entrepôt à Laeken. Il a accepté de monter dans une voiture conduite par son ami M., dans laquelle se trouvait un autre homme côté passager et Mourad Harrouchy à l'arrière. Celui-ci le soupçonnait de lui avoir volé, la veille, lors d'une soirée Halloween, sa casquette achetée 150 euros. Dimitri Lueya a reçu un coup de couteau au niveau de la clavicule droite, porté par Mourad Harrouchy, qui a perforé un poumon. Il a ensuite été déposé, inconscient et perdant énormément de sang, aux urgences de l'hôpital Paul Brien à Schaerbeek, par les trois occupants de la voiture, vers 00h30 le 2 novembre. Une réanimation a été entamée, en vain. La victime est décédée d'un choc hémorragique à 02h10. Le jury et la cour sont entrés en délibération sur la peine et rendront leur verdict au cours de la soirée. (Belga)