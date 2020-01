Assises de Flandre occidentale - Quinze ans de réclusion pour avoir tué son bébé

(Belga) La cour d'assises de Bruges a condamné jeudi soir Bennet Demeulenaere, 25 ans, à 15 ans de réclusion pour avoir tué Romy, sa fille âgée de cinq semaines. La victime a été secouée à mort le 1er janvier 2018 à Adinkerke. Le ministère public avait requis 21 ans de prison.

Bennet Demeulenaere a fait connaissance de S.V., 24 ans, durant l'été 2017. La jeune femme était alors enceinte de 20 semaines de son précédent petit-ami mais l'accusé a décidé de reconnaître l'enfant. Le couple a rapidement emménagé dans un appartement à Nieuport. Le 30 décembre 2017, les deux jeunes gens et leur bébé se sont rendus dans la famille à Adinkerke pour y passer le réveillon. Le 1er janvier 2018, l'accusé a dû s'occuper quelques heures de sa fille, alors que sa compagne dormait à l'étage. A un certain moment, la victime serait tombée du fauteuil, alors qu'on lui nettoyait le nez. L'accusé a affirmé que l'enfant ne respirait plus et qu'il a ensuite, dans une réaction de panique, commencé à le secouer violemment et à plusieurs reprises en le tenant par les pieds. La petite fille est décédée trois jours plus tard à l'hôpital universitaire de Gand d'une hémorragie cérébrale. La défense avait demandé une requalification des faits en coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le jury n'a pas cru les affirmations de l'accusé et a estimé qu'il était frustré d'être sans cesse dérangé par Romy. (Belga)